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محمد بن زايد يدعو الإماراتيين للمشاركة فى اختيار الهوية الإعلامية المرئية للدولة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:45 م
محمد بن زايد يدعو الإماراتيين للمشاركة فى اختيار الهوية الإعلامية المرئية للدولة محمد بن راشد ومحمد بن زايد
إيمان حنا

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دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجموع الإماراتيين إلى المشاركة في المشروع الوطنى الهادف إلى نقل قصة الإمارات للعالم، وذلك من خلال المشاركة فى التصويت المحلى والعالمى لاختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتى تمثل قيم الإمارات ورؤيتها وتحملها للعالم فى هوية إعلامية مرئية جامعة مميزة، وفق البيان الإماراتية.

 

ويمكن للمشاركين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم واعتباراً من اليوم المساهمة في التصويت على اختيار الهوية الإعلامية المرئية للإمارات من بين ثلاثة شعارات شارك في تصميمها 49 مبدعاً ومبدعة من أبناء الدولة وإماراتها السبع من مختلف التخصصات الإبداعية، وذلك تنفيذاً للمشروع الوطنى الذى أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أجل تصميم هوية إعلامية مرئية تكون رمزاً لدولة الإمارات وتمثلها في مختلف أنحاء العالم وترسخ موقعها فى شتى الميادين على الساحة الدولية.

 

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الجميع جزء من قصة نجاح الإمارات، ونريد للجميع الاشتراك في اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا"، مضيفاً: "دولة الإمارات مقبلة على مرحلة جديدة.. ونريد لتواصلنا مع العالم أن يأخذ شكلاً جديداً". كما أضاف  "الهوية الإعلامية المرئية للإمارات مشروع وطني يعرّف العالم بالقصة الملهمة لدولة الإمارات".

 

ودعا المشاركين من الدولة والعالم إلى اختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية حيث قال: "نريد للمشاركة من داخل الإمارات وخارجها أن تعبر عن انفتاح الإمارات وشموليتها ومشاركة الجميع فى صياغة نجاحها"، وختم سموه: "مشروع الهوية الإعلامية لدولة الإمارات هدفه التعبير عن هويتنا وتميزنا وتفردنا".


الامارات

محمد بن زايد

الهوية الاعلامية للامارات

محمد بن راشد

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