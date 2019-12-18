محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء تراخيص الأراضي المقرر إقامة مدارس عليها

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة إنهاء تراخيص أراضي أملاك الدولة المزمع إقامة مدارس عليها، للارتقاء بجودة التعليم، وتقليل الكثافات، وتوصيل الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع المهندس طارق مسعد رئيس فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، ورؤساء المدن، بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة خطة الأبنية التعليمية في التوسع في إنشاء المدارس بالمناطق المحرومة من الخدمات التعليمية.



وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز بإعداد حصر لأراضى أملاك الدولة فى كل مركز على حدة، وتحديد المناسب منها لإقامة مدارس عليها، فضلاً عن استخراج شهادة الصلاحية للمواقع التى يتم تحديدها وتسليمها إلى هيئة الأبنية التعليمية، موضحاً أن الوحدات المحلية هى المنوطة بتوصيل المرافق حتى سور المدرسة.



كما وجه محافظ الفيوم رئيس فرع الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء التراخيص واستكمال أعمال المرافق داخل المدارس فور الحصول على شهادة صلاحية الموقع.



وشدد "الأنصاري" على رؤساء المراكز ورئيس فرع الأبنية التعليمية بسرعة استكمال أية أوراق أو تراخيص عالقة للأعمال السابقة فى مدة لا تزيد عن 15 يوم حتى يتسنى البدء فى الأعمال الحالية، للاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة.



فى سياق أخر تفقد اليوم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم تدريبات المعلمين بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين ، حيث تابع عدد من التدريبات وتضمن تدريب مهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة للقيادات الوسطى، والذي يشمل التدريب على عدة محاور ومنها ، التعرف على الذات وكيفية إدارتها ، وتطبيق عملي على مهارات الاتصال والتواصل ، وفن الاتيكيت والبروتوكول، وفنيات المقابلة الشخصية ، وتطبيق عملى على كتابة السيرة الذاتية.



والتدريب علي تنمية المهارات القيادية (تمكين جيل من القيادات الشابة مهاريا وتكنولوجيا) ، ويشمل البرنامج التدريبي على المحاور التالية : مهارات القيادة والإدارة ، وإدارة التغيير، والتفاوض وحل المشكلات ، وإتخاذ القرار وإدارة فرق العمل ، والتخطيط الاستراتيجي ويتم تنفيذ البرامج بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين - فرع الفيوم ، خلال الفترة من 15 الى 19 ديسمبر 2019م



وأشاد وكيل تعليم الفيوم بانضباط التدريب ، والتنظيم الجيد والجهد المبذول في العمل والتحاور مع المتدربين بضرورة التركيز في التدريب وتحقيق الاستفادة القصوي من التدريب وتطبيق ما تم التدريب عليه. وتقدم بالشكر لفريق العمل بالأكاديمية المهنية للمعلمين بفرع الفيوم وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.



