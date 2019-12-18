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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:26 م
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محافظ الفيوم يتفقد مشروع الدواجن التكاملى بقرية العزب ..صور

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:34 م
محافظ الفيوم يتفقد مشروع الدواجن التكاملى بقرية العزب ..صور محافظ الفيوم يتفقد مشروع الدواجن التكاملى
الفيوم - رباب الجالى

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، المحطة الأولى لمشروع الدواجن التكاملى، بقرية العزب التابعة لمركز الفيوم، للوقوف على سير العمل والآداء على أرض الواقع، بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ علاء رمضان القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الفيوم، والدكتور محمد غريب مدير عام مشروع الدواجن التكاملى، والدكتور حسين ياسين مدير الرعاية البيطرية بالمشروع، والمهندس محمد رياض مدير المحطة الأولى.

أشار محافظ الفيوم خلال تفقده لموقع المشروع، إلى أن المحافظة لن تدخراً جهداً فى الارتقاء بالمشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالنفع على المواطن، وتعمل على التعاون البناء والمثمر للتوسع بتلك المشروعات بما يرفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، والاحتياجات الحياتية والمعيشية للمواطنين.

ووجه الأنصارى، بدراسة إنشاء مجزر آلى للدواجن بالمشروع مع مراعاة الاحتياطات البيئية والصحية، والعمل على تطوير محطات المشروع الذى يضم 5 محطات بمساحة 50 فداناً، بواقع 10 أفدنة لكل محطة، وتضم كل واحدة منها 12 عنبراً مفتوحاً لتسمين الدواجن، بطاقة 60 ألف طائر لكل محطة، فضلاً عن مفرخات البيض، وعنابر الدواجن الأمهات، ومصنعاً لأعلاف الدواجن ينتج حسب حاجة المحطات تبعاً لدورات التسمين.

كما وجه المحافظ بدراسة التوسع فى إنشاء العنابر المغلقة لتسمين الدواجن بالمشروع، لافتاً إلى أنها أكثر حماية وتحكماً فى ظروف الطقس، مما يعود بالكثافة فى الانتاج وتحسين الأوزان.

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محافظ الفيوم يتفقد مشروع الدواجن التكاملى

 

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جولة محافظ الفيوم بلمشروع الدواجن التكاملي

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مشروع الدواجن التكاملي

محافظ الفيوم الجديد

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