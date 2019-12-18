"محاربة المخاوف من فوبيا الامتحانات".. ندوة إرشادية لطلاب صيدلة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنوفية، ندوة إرشادية "لا تحزن وتحرر من ضغوط الامتحانات"، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، الدكتورة أمل عيسى عميد كليه الصيدلة جامعة المنوفية، وبإشراف الدكتور أحمد دنيا وكيل كليه الصيدله لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وبحضور الدكتور هيثم ميمون وكيل الكليه لدرسات العليا والبحوث.

حاضر فيها الدكتور هيثم زينهم مدرس العلوم اللغويه بكليه الآداب، والمدرب الدولى المعتمد، تحدث عن عده محاور أساسية أهمها برامج ومهارات التحكم فى النفس، فوبيا البدايات والطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، وأهم الإرشادات وكيفية تحويل الطاقة السلبيه إلى طاقه إيجابيه أثناء الامتحانات.

أكد الدكتور هيثم أثناء المحاضرة على التغذية الصحية أثناء المذاكره، وأن العقل السليم فى الجسم السليم لأن التغذية أساس التركيز أثناء المذاكره.

كما أوضح الفرق بين الفلاح والنجاح وتعريف الشكوى وكيفيه التعامل مع الشخص الشكاى عن طريق التقرب منه، وفى نهاية المحاضرة تحدث مع الطلاب على كيفية المراجعة الأخيره قبل الامتحان البعد عن الملخصات، والمذاكرة الصباحيه قبل الامتحان، الانتهاء من المذاكره قبل الأمتحان بفترة، ممارسه الرياضة وتفريغ الطاقة السلبيه عن طريق الهوايات.

أشار إلى كيفيه استخدام الحواس الخامسه أثناء المذاكره فى تدخيل المعلومات أهمها حاسه الشم ،اللمس والحركه.

وفى نهاية الندوه تم فتح باب الحوار واجاب على جميع استفسارات الطلاب.