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"أنا أصم أنا أستطيع" أفضل مبادرة شبابية بين كليات جامعة المنوفية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:50 ص
"أنا أصم أنا أستطيع" أفضل مبادرة شبابية بين كليات جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شارك عدد من كليات جامعة المنوفية، فى مسابقة أفضل مبادرة شبابية على مستوى كليات الجامعة التى نظمتها إدارة الأسر والإتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

 

وقال الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، إن الطلاب تقدموا بأفكار جديدة ومتميزة بعناوين "أنا أصم أنا استطيع، ولا للانتحار والصحة النفسية، ومعا حياة أفضل، وزراعة الأسطح بطريقة مبسطة، ومعالجة ورد النيل وتدوير المخلفات الزراعية، ولا للادمان، ومتطوعى المستشفيات الجامعية".

 

وأضافت أمل الصاوى مديرة إدارة الأسر والاتحادات التى نظمت المسابقة، أن لجنة التحكيم تكونت من الدكتور أحمد الفيومى وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم، والدكتور ايهاب الصعيدى من كلية الزراعة ودكتور جمال حماد من كلية الآداب.

 

وقد فازت بالمركز الأول مبادرة (أنا أصم أنا أستطيع) من كلية التربية النوعية، والمركز الثانى (الصحة النفسية) من كلية الطب.


المنوفية

جامعة المنوفيةن مبادرة شبابية

ادارة الاسر والاتحادات الطلابية

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