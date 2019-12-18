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فشل محادثات سول وواشنطن بشأن تقاسم تكاليف الدفاع

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:17 م
فشل محادثات سول وواشنطن بشأن تقاسم تكاليف الدفاع مباحثات أمريكية كورية
أ ش أ

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أنهت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، محادثاتهما لتقاسم التكاليف الدفاعية، اليوم الأربعاء، دون التوصل إلى اتفاق، إذ فشلتا فى تضييق الخلافات حول المبلغ الذى يجب أن تدفعه سول للقوات الأمريكية.
 
وكان كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين جيونج إيون-بو، قد التقى مع نظيره الأمريكى جيمس ديهارت فى سول، لمواصلة المحادثات التى استمرت لمدة يومين، حول تجديد اتفاقية التدابير الخاصة واتفاق تقاسم التكاليف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
 
وكانت مفاوضات الأسبوع الجارى، هى الجولة الأخيرة قبل انتهاء صلاحية اتفاقية التدابير الخاصة الحالية فى 31 ديسمبر، ومن المتوقع أن يواصل الجانبان المفاوضات فى واشنطن الشهر المقبل.
 
وقال مصدر دبلوماسى، "وسع الجانبان تفاهمهما إلا أنهما يحتاجان إلى الاستعداد لجولة أخرى من المحادثات فى يناير المقبل".
 
وبحسب ما ورد، يبدو أن الفرص منخفضة فى أن يبرم الجانبان اتفاقا قبل نهاية العام الجاري، إذ يظلان متباعدين بشأن المبلغ الذى ينبغى أن تدفعه سول لصيانة القوات الأمريكية التى يبلغ قوامها 28500 جندى.
 
وطالبت واشنطن، بزيادة خمسة أضعاف فى مدفوعات سول، لتصل إلى حوالى 5 مليارات دولار، ووافقت سول بموجب اتفاقية التدابير الخاصة لهذا العام على دفع حوالى 870 مليون دولار.
 

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