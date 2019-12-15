مسؤول أمريكى يصل سول لمناقشة تقاسم تكاليف الدفاع المشترك

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وصل كبير المفاوضين الأمريكيين فى محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية مع كوريا الجنوبية جيمس ديارت إلى سول اليوم الأحد حيث تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين حول تقاسم تكلفة مرابطة القوات الأمريكية فى ظل الخلاف الذى ما زال قائما بينهما.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن يلتقي ديارت مع نظيره الكوري الجنوبي جونج أون بو، في الجولة الخامسة للمفاوضات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، وكان قد التقيا آخر مرة في واشنطن مطلع الشهر الجاري.

وعلى الرغم من أن الجانبين سعيا جاهدين لإبرام اتفاق قبل نهاية هذا العام عندما تنتهي صلاحية الاتفاقية الحالية لمدة عام ، إلا أن المحادثات قد تتجاوز نهاية العام حيث أن الطرفين ما زالا متباعدين بشأن مقدار المساهمات المالية لسول وما ينبغي أن يغطيه الاتفاق الجديد.

وبحسب ما ورد طالبت واشنطن بزيادة كبيرة في مدفوعات سول إلى 5 مليارات دولار في العام المقبل لتغطية النفقات المتعلقة بالمناورات العسكرية المشتركة للحلفاء ودعم أسر جنود قوات الدفاع الأمريكية.

وبموجب اتفاق العام الجاري، الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي ، وافقت سول على دفع حوالي 870 مليون دولار ، بزيادة بنسبة 8.2 % عن العام السابق.