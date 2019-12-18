فتح باب التقدم لمسابقة إختيار الأم المثالية فى سوهاج ..وهذه هى الشروط

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج، عن فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية لعام 2019، والأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة" سمعية، بصرية، حركية"، وأم لإبن من ذوى الاحتياجات الخاصة متميز فى أحد المجالات " الرياضية، الفنية، العلمية"، وتستمر المسابقة لمدة شهر حتى الخميس 16 يناير العام القادم .

وأوضح محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، فى بيان له، أن المديرية والإدارات الاجتماعية تتلقى طلبات القبول حتى يوم 16 يناير 2020م، لتحديد الأم المثالية على مستوى المحافظة والمراكز الإدارية الخمسة، وترشيح الأم التى ستشارك على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه يشترط تقديم إقرار قانونى يثبت عدم وجود صلة قرابة للام المتقدمة للمسابقة مع أحد العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي، كما يجب على المتقدمة للمسابقة ألا يقل السن عن 50 سنة، ويقدم بحث اجتماعى وبيان حالة عائلية، وبحث قصصى يوضح قصة كفاح الأم ، وضرورة الإلمام بالقراءة والكتابة وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء ، كما أن الشروط تتضمن أن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عالٍ ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعلم.

أما عن المعايير المرجحة لاختيار الأم المثالية فقال وكيل الوزارة أن معيار تعليم الأبناء أولوية مع تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى ، كذلك الأم العاملة أو المريض زوجها أو الأرملة أو المطلقة، أيضاً الأم الأمية التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وتشجيع الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى دمج أحد الأبناء من ذوى الإعاقة فى المجتمع.

وأضاف "عبد السلام" أنه بالنسبة للأم البديلة فيستلزم تقدمها للمسابقة أن تكفل أطفالاً محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الطبيعيين، وأن يكون الابن البديل، او ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعى ، مع تحقيق المساواة بين الأبناء الطبيعيين للأسرة والابن البديل فى كل الحقوق من تعليم وصحة والاهتمام والحب بالقدر الذى يتيح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة ، مشيرا ان المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تشمل قدرة الأم على رعاية الابن البديل فترة أطول وتفضيل الأم التى قامت برعاية ابن بديل حتى يصل إلى الدرجة الأعلى فى السلم التعليمي.

وتجدر الإشارة إلى أن التقدم للمسابقة يكون من خلال الوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة لمن تنطبق عليهن الشروط، مع إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بالتضامن الاجتماعى حتى الدرجة الرابعة، قيد عائلى وهو مهم جدا للتأكد من عدد الأبناء، وتقديم بحث إجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلا. بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى للام المرشحة، صورة مؤهل الأم او صورة شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة، وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة، صورة شهادات ميلاد الأبناء، أو صور بطاقات الرقم القومى لهم، صورة قسيمة الزواج ـ صورة شهادة وفاة الزوج للأرملة ، صورة قسيمة الطلاق للمطلقة ـ صورة من شهادة التأهيل للام من ذوى الاحتياجات الخاصة ـ او الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة ، الشهادات المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة ، عدد 2 صورة شمسية للمرشحة حديثة ملونة ، مع التأكيد على ان يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح.