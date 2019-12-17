محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير الكورنيش الشرقي والمسرح الرومانى

سوهاج – عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، أعمال تجميل المسرح الروماني المكشوف بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، وذلك ضمن أعمال تطوير الكورنيش الشرقى بمدينة سوهاج بالتعاون بين حى شرق، وإدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، حيث تفقد المحافظ أعمال التجميل التى شملت " دهان مدرجات المسرح، وتجميل السور المحيط به، بالإضافة إلى صيانة ودهان اعمدة الإنارة والكشافات بمحيط المسرح .

و وجه " الفقي " بضرورة الحفاظ على الطابع الروماني للمسرح ،من خلال الأعمال والرسومات المستخدمة، مشيدا بأعمال تطوير الكورنيش الشرقي، التى تشمل دهان لسور الكورنيش وأعمدة الإنارة، وتركيب لوحات ذات طابع فرعوني بطول الكورنيش، وصيانة أحواض الزرع وتجديد ودهان مقاعد الانتظار .

ومن جانبه أوضح محمود عجمي مدير عام التعليم الفني بسوهاج، أن أعمال التجميل تتم بالتعاون مع حى شرق ضمن مبادرة التعليم الفني بالمديرية لتجميل وتطوير عدد من الميادين ومداخل المدن، فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم على المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع السوهاجي، والارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأشار "عجمى" أن اعمال المبادرة بدأت بتجميل المدخل الجنوبي لمدينة سوهاج بالرسم على سور مصنع الغزل لمسافة كيلو متر، وشملت أيضا ميدان العارف، وتجميل مدخل مدينة ساقلتة بطول 2كم، وكذلك تجميل مدخل مدينة المراغة وسور مجلس المدينة، وميدان زمزم، وسور مدرسة الزراعة بطهطا، وتعمل المبادرة حاليا على تطوير وتجميل الكورنيش الشرقي لمدينة سوهاج، لافتا أن تلك الأعمال تتم بمشاركة طلاب قسم الزخرفة بالمدارس الفنية، والمعلمين والموجهين بادارة التعليم الفنى بالمديرية.

رافق محافظ سوهاج خلال الجولة، كلا من المهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لحي شرقي سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مدير التنسيق الحضاري بالديوان العام .