سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عزل ترامب.. نائب جمهورى يفضح الديمقراطيين: لماذا رفضتم استحواب نجل بايدن؟

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:51 م
عزل ترامب.. نائب جمهورى يفضح الديمقراطيين: لماذا رفضتم استحواب نجل بايدن؟ جو بايدن
كتبت : نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن النائب الجمهورى من ولاية ألاباما برادلى بيرن، هجوما حادا على الديمقراطيين فى الجلسة المنعقدة حاليا بمجلس النواب الأمريكى للتصويت على لائحة التهم فى قضية عزل ترامب.

وتساءل بيرن فى الجلسة: لماذا تم رفض كل الطلبات التى تقدم بها الجمهوريون لمساءلة نجل المرشح الديمقراطى المحتمل جو بايدن، الذى تدور حوله شبهة فساد مالى خلال توليه منصب تنفيذى فى شركة بأوكرانيا.

ويزعم الديمقراطيون من خلال محاولاتهم عزل ترامب، ممارسة الرئيس الأمريكى ضغوط على أوكرانيا لتحريك ملف قضية هانتر بايدن نجل جو بايدن.

وقال النائب الجمهورى خلال الجلسة ساخرا: إذا كانت معاملات هانتر المالية أعلى هل كانت ستدرس الأغلبية الديمقراطية الأمر بجدية.

وخلال الجلسة التى تمتد للساعات الأولى من صباح الخميس، شدد الجمهوريون بحسب ما نشرته شبكة سى أن إن، على أن ترامب حرم من حق دستورى وفق "التعديل السادس"، والذى يقضى بحق المتهم فى مواجهة من اتهموه.

وفى حال التصويت بإقرار لائحة تهم العزل فى الساعات الأولى من صباح الخميس، سينتقل ملف القضية إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو ما يراهن عليه ترامب فى أن يصوت لصالحه.


عزل ترامب

التصويت على عزل ترامب

جو بايدن

هانتر بايدن

مجلس النواب الأمريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إكسترا نيوز تستعرض جلسة عزل ترامب.. وتبث فيديو حول عدد محاولات عزل الرئيس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:53 م

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:03 م

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:25 م

عزل ترامب.. نائب ديمقراطى: الرئيس الأمريكى عرض أمننا القومى للخطر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة