عزل ترامب.. نائب جمهورى يفضح الديمقراطيين: لماذا رفضتم استحواب نجل بايدن؟

شن النائب الجمهورى من ولاية ألاباما برادلى بيرن، هجوما حادا على الديمقراطيين فى الجلسة المنعقدة حاليا بمجلس النواب الأمريكى للتصويت على لائحة التهم فى قضية عزل ترامب.

وتساءل بيرن فى الجلسة: لماذا تم رفض كل الطلبات التى تقدم بها الجمهوريون لمساءلة نجل المرشح الديمقراطى المحتمل جو بايدن، الذى تدور حوله شبهة فساد مالى خلال توليه منصب تنفيذى فى شركة بأوكرانيا.

ويزعم الديمقراطيون من خلال محاولاتهم عزل ترامب، ممارسة الرئيس الأمريكى ضغوط على أوكرانيا لتحريك ملف قضية هانتر بايدن نجل جو بايدن.

وقال النائب الجمهورى خلال الجلسة ساخرا: إذا كانت معاملات هانتر المالية أعلى هل كانت ستدرس الأغلبية الديمقراطية الأمر بجدية.

وخلال الجلسة التى تمتد للساعات الأولى من صباح الخميس، شدد الجمهوريون بحسب ما نشرته شبكة سى أن إن، على أن ترامب حرم من حق دستورى وفق "التعديل السادس"، والذى يقضى بحق المتهم فى مواجهة من اتهموه.

وفى حال التصويت بإقرار لائحة تهم العزل فى الساعات الأولى من صباح الخميس، سينتقل ملف القضية إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو ما يراهن عليه ترامب فى أن يصوت لصالحه.