ضبط 7555 قرصا مخدرا فى لحوم مجمدة مع راكب بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

أحبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 7555 قرص مخدر ، أخفاها راكب مسافر على الطائرة المتجة الى الرياض داخل لحوم مجمدة لتضليل رجال الشرطة بالمطار ، وتم الغاء سفرها واتخاذ الاجراءات القانونية معه .

صرخت مصادر أمنية ، أن الخدمة الأمنية من إدارة تأمين الركاب على جهاز كشف الحقائب اشتبهت فى وجود اجسام معتمة داخل الحقيبة الخاصة بالراكب ، اثناء سفرها علي طائرة "فلاي ناس" المتجهة الي الرياض ، وبفتحها تم العثور علي كميات كبيرة من اللحوم المجمدة بداخلها 1930 قرص ترامادول و5625 قرص كابتجون .

امر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية وإلغاء سفر الراكب وإحالتها للنيابة .