جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط طبنجة داخل حقيبة راكب قادم من النمسا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهرب لطبنجة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة القادمة من النمسا لاحظ ميلاد رسمى رئيس قسم تفتيش الركاب راكب مصرى يسرع بإخراج حقائبه المتخلفة له دون تفتيش فقام بمناظره جواز سفره وطلب منه إدخال حقائبه بجهاز الفحص بأشعة الإكسراى فأفاد معتز عبدالرحمن مأمور الفحص بوجود جسم غريب يشبه السلاح .

وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من أحمد مدين مأمور الجمرك وميلاد رسمى رئيس قسم التفتيش فتبين وجود طبنجة من النوع القابل للتعديل لسلاح نارى مخبأ داخل حقيبته المتخلفة.