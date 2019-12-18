ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدرجات النارية بقنا

قنا- وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التروسيكلات والدراجات النارية، بدائرة مركز دشنا، شمالى محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد ورود عدة بلاغات بسرقة درجات نارية وتروسيكلات فى عدد من قرى مركز دشنا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحريات برئاسة الرائد عمر الشريف، رئيس المباحث، والنقباء أحمد يسرى، ومحمد طارق ومحمود غزالى، معاونى المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى السرقة الدراجات النارية والتروسيكلات.

وبعد تقنين الإجراءات واتخاذ اللازم تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا من ضبط ممدوح.م، وفنتيرة.ا، وعلاء.م، وقناوي.ا، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتولى التحقيقات.