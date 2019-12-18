سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. هيئة جودة التعليم تزور هندسة بنها لمطابقة المعايير لاعتماد الكلية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:04 ص
صور.. هيئة جودة التعليم تزور هندسة بنها لمطابقة المعايير لاعتماد الكلية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تزور هندسة بنها
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب فريقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من المراجعين المتخصصين فى القطاع الهندسى، برئاسة الدكتور جمال هاشم، بجامعة عين شمس، والدكتور هشام فتحى عميد كلية هندسة المنيا الأسبق والدكتور قاسم الألفى أستاذ بكلية هندسة المنصورة والدكتور منتصر دويدار أستاذ بكلية هندسة كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور سعد محمود سعد مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وذلك في إطار إجراءات اعتماد كلية الهندسة ببنها من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.
 
 
وقال المغربى فى بيان صادر عن جامعة بنها اليوم الأربعاء، إن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الهندسة ببنها للاستعداد لتقدمها للاعتماد، وتم وضع خطط للدعم الفنى من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية .
 
وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن زيارة الفريق لكلية الهندسة سوف تستمر 3 أيام يتم خلالها زيارة قاعات التدريس والمعامل والمكتبة للتاكد من أنها مطابقة للمعايير المطلوبة بالإضافة إلى الاطلاع على الوثائق للتأكد من جودتها، وأيضا التاكد من تنفيذ الكلية للخطة الاستراتيجية ومدى تحقيق رسالتها وغايتها وأهدافها.
 
وأشار المغربى إلى أن فريق المراجعين سوف يقابل قيادات الجامعة والكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين والإداريين وأرباب العمل، مؤكدا أن كلية الهندسة ببنها تسعى للحصول علي الاعتماد الاكاديمى، لتصبح الكلية الثامنة على مستور جامعة بنها الحاصلة على الاعتماد.
 
 


 

جامعه بنها

حسين المغربى

هندسة بنها

التعليم والجودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد تزور عدد من المدارس بالقاهرة الكبرى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:12 م

جامعة طنطا تستقبل فريق الهيئة القومية لـ”ضمان جودة التعليم والاعتماد”

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:23 م

جامعة الفيوم تستقبل لجنة ضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية التربية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:49 م

ضمان الجودة: نسعى لاعتماد 20% من مؤسسات التعليم قبل الجامعى فى 2020

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:24 م

انتهاء زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لتجديد اعتماد تمريض المنصورة

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 04:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة