صور.. هيئة جودة التعليم تزور هندسة بنها لمطابقة المعايير لاعتماد الكلية

استقبل الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب فريقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من المراجعين المتخصصين فى القطاع الهندسى، برئاسة الدكتور جمال هاشم، بجامعة عين شمس، والدكتور هشام فتحى عميد كلية هندسة المنيا الأسبق والدكتور قاسم الألفى أستاذ بكلية هندسة المنصورة والدكتور منتصر دويدار أستاذ بكلية هندسة كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور سعد محمود سعد مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وذلك في إطار إجراءات اعتماد كلية الهندسة ببنها من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

وقال المغربى فى بيان صادر عن جامعة بنها اليوم الأربعاء، إن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الهندسة ببنها للاستعداد لتقدمها للاعتماد، وتم وضع خطط للدعم الفنى من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية .

وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن زيارة الفريق لكلية الهندسة سوف تستمر 3 أيام يتم خلالها زيارة قاعات التدريس والمعامل والمكتبة للتاكد من أنها مطابقة للمعايير المطلوبة بالإضافة إلى الاطلاع على الوثائق للتأكد من جودتها، وأيضا التاكد من تنفيذ الكلية للخطة الاستراتيجية ومدى تحقيق رسالتها وغايتها وأهدافها.

وأشار المغربى إلى أن فريق المراجعين سوف يقابل قيادات الجامعة والكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين والإداريين وأرباب العمل، مؤكدا أن كلية الهندسة ببنها تسعى للحصول علي الاعتماد الاكاديمى، لتصبح الكلية الثامنة على مستور جامعة بنها الحاصلة على الاعتماد.