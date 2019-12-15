جامعة طنطا تستقبل فريق الهيئة القومية لـ”ضمان جودة التعليم والاعتماد”

الغربية - مصطفى عادل

استقبل الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، اليوم الأحد ، فريق الجودة والتاهيل للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتورة عزة حسن مدير مركز الجودة بالجامعة، والدكتورة عزة ابو رية نائب المدير ، والدكتورة منال البرماوي مدير وحدة الجودة بكلية الطب.

وصرحت الدكتورة عزة حسن ، أن هذه الزيارة تستمر حتي يوم الثلاثاء القادم ، في إطار متابعة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية تمهيدا لتجديد الاعتماد المؤسسي لكلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. ضمت اللجنة الدكتورة صافيناز عادل الحبشي أستاذ طب الأطفال بطب عين شمس" رئيس الفريق"، وعضوية كل من الدكتور أحمد محمد مخلوف أستاذ أمراض النساء بطب أسيوط ، والدكتورة وفاء فوزي حسين أستاذ الطب الشرعي بطب الزقازيق، والدكتورة غادة محمد مراد أستاذ الهستولوجي بطب الإسكندرية، والدكتورة دينا شوقي أستاذ الطب الطبيعي بطب عين شمس . ومن جانب آخر، صرح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه تم الاتفاق على قيام طلاب الفرق النهائية بكليات " التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية والآداب والتجارة والزراعة والحقوق"، بإجراء الاختبارات الفورية للدارسين بالمشروع القومي لمحو الأمية يوم السبت الموافق 21 ديسمبر الجاري بإدارة كفر الزيات ،التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها جامعة طنطا تحت شعار "غربية بلا أمية" .

جاء ذلك في أعقاب اجتماع نائب رئيس جامعة طنطا ، اليوم الأحد ، بوكلاء الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية الذي تتبناه جامعة طنطا ، برعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، بحضور محمد ابو النبايل مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالغربية ، والدكتور محمد طه مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، والدكتور أحمد العربي وكيل كلية الآداب ، والدكتور هشام الابياري وكيل كلية التجارة ، والدكتور حسان رشيد عبد العزيز وكيل كلية التربية النوعية ، والدكتور ياسر بيومي وكيل كلية التربية. كما التقى نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اليوم الأحد ، بحضور الدكتور طارق فودة مع أعضاء اللجان المنظمة للمنتدى الدولي البيئى الرابع ، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 10-12 مارس 2020 بمدينة الإسكندرية بعنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، والدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عماد عتمان إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة ما توصلت اليه كل لجنة والاطلاع على المستجدات والتطورات بشأن انعقاد المؤتمر، والذي يهدف الي تبادل الخبرات على المستويين العربي والدولي للحد من المشكلات البيئية في ظل استراتجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح الدكتور طارق فودة، أنه من المقرر مناقشة عدة محاور على رأسها الطاقة الخضراء والمدن الذكية، والنانو تكنولوجي وتطبيقاته، وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته، واستدامة الموارد الطبيعية، والصحة العامة والمخاطر البيئية، علاوة على التغيرات المناخية ونظم المعلومات الجغرافية، والبيئة في الأدب، والرياضة والتحديات البيئية، والبيئة والمخاطر الصحية، والتربية من أجل بيئة خضراء، والتلوث البيئي، والإعلام والبيئة.