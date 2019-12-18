صور.. ندوة تعريفية بمنظومة التأمين الصحى الشامل لأهالى مدينة أرمنت غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قاعة الشبان المسلمين بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، تنظيم ندوة تعريفية حول منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت والدكتور محمود طحطاوى مدير التأمين الصحى بالاقصر، وأحمد الفرشوطى عضو مجلس النواب، ومحمد عبد الباقى رئيس لجنة المصالحات، وأحمد مصطفى غبيش نقيب معلمى أرمنت، ولفيف من رجال الأوقاف والأزهر الشريف، وأهالى مدينة أرمنت والقرى المجاورة لها.

وعقدت الندوة بقاعة نادى الشبان المسلمين، وتضمنت عرض تعريفى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وأهميتها للمواطنين وما تحققه هذه المنظومة من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحى والارتقاء بالخدمة الصحية، كما تضمنت الندوة مناقشة العديد من الموضوعات التى تهم المواطنين ومن أهمها موضوع تحويل مستشفى الحميات إلى مركز طبى.

ومن جانبه قال العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، أنه لا مساس بمرضى مستشفى الحميات وأنه سوف يتم تحويل مرضى الغسيل الكلوى إلى مستشفى أرمنت التخصصى، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء المركز الطبى الشامل الذى يضم علاج الجهاز الهضمى والكبد، موضحا أن مدينة أرمنت سوف تشهد طفرة صحية فى الفترة القادمة، وأكد عاشور ردا على تساؤلات الحضور أنه لا مساس بطاقم التمريض والموظفين ولن يتم نقلهم إلى مكان آخر.



ندوة تعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل لأهالي مدينة أرمنت غرب الأقصر

جانب من حضور فعاليات الندوة فى قاعة الشباب المسلمين بمدينة ارمنت