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صور.. رئيس مدينة أرمنت يستقبل تلاميذ مدرسة رياض أطفال لتعريفهم آلية خدمة المواطنين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:39 م
صور.. رئيس مدينة أرمنت يستقبل تلاميذ مدرسة رياض أطفال لتعريفهم آلية خدمة المواطنين رئيس مدينة أرمنت يستقبل تلاميذ مدرسة رياض أطفال
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، زيارة من رياض أطفال مدرسة الرزيقات بحرى الابتدائية المشتركة، حيث قدم له الأطفال درع التميز والإبداع تكريماً لدوره فى دعم العملية التعليمية بمركز أرمنت.

واستقبلهم العميد عبد الله عاشور بحفاوة وترحاب، كما إستمع منهم لبعض الأناشيد والأغانى الوطنية، وأيضا فى جولة داخل ديوان الوحده المحلية عرفهم خلالها عاشور فى صورة مبسطة على دور وعمل الوحدة المحلية ودور المركز التكنولوجي، وكيفية طلب وتلقى الخدمة وأهمية التكنولوجيا فى شتى مجالات الحياة اليوم، كما تعرفوا على المعدات الثقيلة ودورها وكيفية عملها عقب ذلك اصطحبهم الى حديقة الطفل التابعة للوحدة المحلية للاستمتاع بالألعاب.

وفى مدينة الأقصر وبلفتة طيبة قام العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، بزيارة مدرسة السلام الخاصة بالأقصر، للقاء التلاميذ والطلاب بقاعة الاجتماعات الخاصة بالمدرسة، واستمع رئيس المدينة إليهم والى أسئلتهم واستفساراتهم لبعض القضايا التى تخص الشارع الأقصرى والعمل على حلها ووضع الحلول المناسبة لها.

وأشاد العميد أيمن الشريف، بالدور الهام والبارز لإدارة المدرسة فى تعزيز روح المواطنة الحقة وخدمة الوطن لدى التلاميذ بمختلف المراحل العمرية، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية لطلاب المدارس فى الاحتفالات والأعمال التطوعية حيث أنها تعزز بداخلهم روح المحبة والتسامح منذ الصغر، مقدما الشكر للمربية الفاضلة مرفت ميلاد مديرة المدرسة، مشيرا لطلاب المدرسة بأنهم أصبحوا الان سفراء صغار لمدينة الأقصر والحفاظ عليها من أى تشوة بصري.

 

رئيس مدينة أرمنت يستقبل تلاميذ مدرسة رياض أطفال (1)
رئيس مدينة أرمنت يستقبل تلاميذ مدرسة رياض أطفال 

 

رئيس مدينة أرمنت يستقبل تلاميذ مدرسة رياض أطفال (2)

لقاء لبحث مشكلات المدينة بمدرسة السلام مع رئيس مدينة الأقصر

رئيس مدينة أرمنت يستقبل تلاميذ مدرسة رياض أطفال (3)

جولة لأطفال مدرسة الرزيقات للتعرف على المركز التكنولوجى بمدينة أرمنت

 

 


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