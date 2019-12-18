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التأمين الصحى الشامل تطمئن الأسر على صحتهم.. وتؤكد: التسجيل فى المنظومة مجانا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:00 ص
التأمين الصحى الشامل تطمئن الأسر على صحتهم.. وتؤكد: التسجيل فى المنظومة مجانا التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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تدعو منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، المواطنين فى المحافظات التى بدأ فيها التسجيل بالمنظومة الجديدة إلى الاطمئنان على جميع أفراد الأسرة والتأكد من سلامتهم صحيا من خلال الإسراع بالتسجيل داخل المنظومة، والحصول على الرقم التعريفى والملف الطبى وإجراء الفحص الطبى الشامل لجميع أفراد الأسرة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن المواطن يقوم بالتسجيل مجانا فى الوحدة أو المركز ويحصل على جميع الأدوية فى حال اكتشاف إصابته بمرض أو أخر، لافتة إلى أن الخدمة تقدم بأعلى معايير جودة.

وتابعت المنظومة، أن هناك فرقا طبية مدربة على أعلى مستوى لاستقبال المريض وتوجيهه إلى طبيب الأسرة لإجراء الفحص والتحليل.

وأضافت المنظومة أن هناك استدامة مالية كبيرة للمشروع ويتم توفير كافة التخصصات الطبية والأجهزة بالمستشفيات لتوفير العلاج للمواطن ودعت قيام المواطنين بالتسجيل فى الوحدة الصحية التابعين لها.

 


التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى

التسجيل فى التامين الصحى الشامل

الصحة

قوائم الانتظار

اليوم السابع بلس

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