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صور.. منظمة خريجى الأزهر بسوهاج تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:04 م
صور.. منظمة خريجى الأزهر بسوهاج تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية
سوهاج – عمرو خلف

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نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج  بالتعاون مع كلية اللغة العربية بجرجا احتفالا باليوم العالمي للغة العربية والموافق 18 ديسمبر من كل عام بحضور الأستاذ الدكتور جابر سليم عميد الكلية والدكتور محمد عبد اللطيف العميد السابق والدكتور علي الخطيب العميد الأسبق والدكتور فتحي أحمد عبد العال وكيل الكلية والشيخ عبد الرحمن اللاوي الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع سوهاج ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأصدرت الكلية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية كتابا ضم عدة بحوث لغوية .

وتحدث الدكتور جابر سليم عميد الكلية قائلا: لقد كانت اللغة ولا زالت من أهم ما تفتخر به الأمم بوصفها عنوان أصالتها ورمز كيانها وحضارتها وأحد مقومات شخصيتها نظرا لما تمتاز به اللغة العربية من يسر ووضوح ودقة ودلالة .

كما تحدث الدكتور محمد عبد اللطيف العميد السابق للكلية عن ضرورة الحفاظ على لغة القرآن الكريم لا سيما في عصرنا هذا وأن اللغة العربية حفظها الله تعالى حيث أنزل بها كتابه و يسرها على الناس وجعلها ثرية بالألفاظ والمعاني فهي تمثل لغة الأمة وتاريخها وثقافتها ونحن بحاجة دائما إلى إبراز جوانب العبقرية فيها .

كما تحدث الشيخ عبدالرحمن اللاوي الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع سوهاج عن تجديد بعض المفاهيم في البيان النبوي وأن النبي صلى الله عليه وسلم جدد بعض المفاهيم حتى يصرف المؤمن بقلبه وإيمان إلى المعنى الأسمى الذي يصلح به أمره في الدنيا والآخرة وما أحوجنا اليوم ونحن نحتفل باليوم العالمي للغة العربية إلى أن نستعيد روح التجديد في تلك الآفاق الفسحة للغة العربية مواكبة العصر واستشرافا لمستقبل نرجو أن تعود فيه اللغة العربية إلى سالف عهدها .

كما شهد الاحتفال عروضا لبعض الشعراء وكلمات كلمات لأعضاء هيئة التدريس بالكلية المساهمين ببحوثهم في الكتاب  الذي أصدرته الكلية بهذه المناسبة.

 

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سوهاج

اللغة العربية

اليوم العالمى للغة العربية

الازهر الشريف

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