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نموذج محاكاة للبرلمان بالقليوبية للمطالبة بإصدار تشريع يجرم الإساءة للغة العربية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:16 م
نموذج محاكاة للبرلمان بالقليوبية للمطالبة بإصدار تشريع يجرم الإساءة للغة العربية احتفالات مدرسة الشبان المسلمين ببنها باليوم العالمى للغة العربية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت محافظة القليوبية، تنظيم أول نموذج محاكاة لمجلس النواب للمطالبة بإصدار تشريع يجرم الإساءة للغة العربية، فى إطار احتفالات مدرسة الشبان المسلمين ببنها بـاليوم العالمى للغة العربية، الذى يوافق 18 ديسمبر سنويا، قدمه طلاب المدرسة فى احتفالية " اللغة الهوية المواطنة" والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وحضور الدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا، والمستشار حمدى أبو العنين رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين، ومصطفى فرج الممثل القانونى للمدارس والجمعية، وعاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، والدكتور إبراهيم راجح ممثلا عن جامعة بنها وعددا من أساتذة وخبراء اللغة العربية بالجامعة.

وناقش النموذج الذى ضم ممثلين عن مجلس النواب والحكومة والوزارات المعنية، طلب إحاطة من الطالبة ألاء طاهر حول التدنى والتراجع فى أداء اللغة العربية، وأثر ذلك على هوية المجتمع والمواطنة، أكدت فيه أنها استشعرت خطراً كبيراً لما وصلت له لغتنا الجميلة من التدنى من جانب أبنائها ومستخدميها، حتى أصبح التحدث بالعامية فى المدارس ووسائل الإعلام والجامعات ظاهرة عامة، بجانب إطلاق الأسماء الأجنبية على المحال والمؤسسات وغياب العروض المسرحية بالفصحى والعزوف عن رفض استخدامها فى تدريس العلوم التطبيقية والبحتة بالجامعات، وتدنى المستوى العام بين الشباب مما أثر على الهوية المصرية مطالبة بوضع تشريع يجرم الإساءة للغة العربية.

فيما تعهد ممثل الحكومة والوزراء المعنين فى النموذج بوضع التشريع الجديد فى حال صدوره ضمن ركائز رؤية مصر للتنمية 2030، والتشديد على أن تكون اللغة العربية اللغة الأم فى التحدث والدراسة بالمدراس من خلال استخدام الفصحي.

وأثنى الدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا، على النموذج مؤكدا أنه فعاليات النموذج تضاهى الجلسات الحقيقية لمجلس النواب وتكشف عن وجود جيل جديد مبشر بالخير حيث أصر على التواصل مع الطلاب المشاركين فى الاحتفالية.

وقال بدراوى، إن ما حدث يبعث بطاقة إيجابية لامثيل لها، مؤكدا أنه يجب أن تتضمن ركائز مصر لرؤية 2030 ما يضمن تفعيل اللغة العربية والنهوض بها وإعادتها لمجدها مطالبا الجهات التنفيذية بتنفيذ توصيات نموذج المحاكاة حول صدور تشريع لتجريم الإساء للغة العربية، مشيرا إلى أن نموذج لجمال مصر بأبنائها وشبابها وبراعمها التى تبشر بجيل جديد واعى يقود مصر واللغة العربية للعالمية.

فيما قال مصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانونى لمدارس وجمعية الشبان المسلمين، إن اللغة العربية من اللغات السامية لأنها اللغة الأولى فى العالم وتمتلك ترسانة ثقافية منيعة مما يلزم علينا أن نكون أوفياء تجاه الحفاظ على هويتها مشيرا ان محافظة القليوبية ومدرسة الشبان رائدة فى احياء اللغة العربية والاهتمام بالحفاظ عليها.

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احتفالات مدرسة الشبان المسلمين ببنها باليوم العالمى للغة العربية

 

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احتفالات مدرسة الشبان المسلمين ببنها باليوم العالمى للغة العربية

 

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احتفالات مدرسة الشبان المسلمين ببنها باليوم العالمى للغة العربية

 

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احتفالات مدرسة الشبان المسلمين ببنها باليوم العالمى للغة العربية

 

 

 


القليوبية

محافظة القليوبية

اليوم العالمى للغة العربية

مدرسة الشبان المسلمين

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