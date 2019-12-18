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صور ..أهالى بنى سويف يشكون من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:00 ص
صور ..أهالى بنى سويف يشكون من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء
بني سويف أيمن لطفي

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اشتكي أهالي مدن ومراكز محافظة بني سويف ، من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ  خلال الشهور الماضية ، نتيجة عدم قراءة العدادات بشكل منتظم، وتراكم مئات الكيلوات من الاستهلاك بداخلها، ما جعلهم يتعثرون فى السداد.

اليوم السابع التقي بعض المواطني ، ورئيس قطاع الكهرباء، وأحد النواب لمناقشة المشكلة وعرض الحلول.

يقول أمجد محمد، عامل:  أقيم بإحدى قري مركز بني سويف مع زوجتى وثلاثة أبناء فى شقة، ولدينا أجهزة كهربائية عادية، ولا يوجد تكييف لذلك استهلاكنا طبيعى، وفوجئت خلال الشهرين الماضيين بفواتير مرتفعة القيمة، إحداها 700 جنيها، والأخرى ألف ومائة جنيه، وذلك برغم  تقسيط فاتورة بـ 600جنيه  على عدة شهور، نتيجة تراكمات العام الماضى، وعقب انتهاء شهورها المقررة ، قمنا بتصفية العداد فى مارس 2018 وسداد المبلغ المستحق.

وأضاف أحمد مصطفى  يقيم مدينة بني سويف العاصمة: ارتفعت أسعار فواتير الكهرباء خلال الشهور الماضية، إذ أقيم فى شقة مع زوجتى وأبنائى وفوجئت بفاتورة شهر يناير بمبلغ 3 آلاف 675 جنيها، برغم استهلاكنا العادى للكهرباء.

وأشار عبد الله سيد عامل نظافة بمركز الواسطى شمال بني سويف، إلى أنه يعيش وزوجته فى حجرة ملحق بها دورة مياه ومطبخ وليس لديهم سوى ثلاجة ومروحة تهوية ولكن فاتورة الكهرباء بلغت 500 جنيه شهري على مدى الشهرين الماضيين .

وقال المحاسب  محمود عزت أبوعزوز عضو مجلس النواب بدائرة بني سويف: تلقيت العديد من شكاوي أبناء الدائرة بمدينة بني سويف العاصمة وقري المركز عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء ،بشكل مبالغ فيه، وبشكل جزافى وخرافى،  لذلك تقدمت  طلب إحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لمناقشة المشكلة  فى أسرع وقت.

بينما أوضح المهندس محمد خير الله رئيس قطاع الكهرباء ببني سويف أن المشكلة سببها  تراكمات في عدادات الكهرباء، وبدأ القطاع فى حلها من خلال استقبال أصحاب الشكاوى من المواطنين وتطبيق الشرائح  القديمة على المبلغ الإجمالى الموجود فى الفاتورة لتخفيضه بشكل كبير، وفى حالة عدم قدرة المواطن على السداد بعد التخفيض، يتم تقسيط المبلغ حتى 12شهرا حسب رغبته.

 ولفت خير الله إلى أن موظفو الشركة الجديدة المسئولة عن قراءة العدادات يقومون حاليا بالتصوير والقراءة بشكل منتظم ورفعها على الشبكة العامة وتقديرها وفقا لأسعار الكيلوات المقررة.

 

الزميل أيمن لطفي مع مدير قطاع الكهرباء ببني سويف
الزميل أيمن لطفي مع مدير قطاع الكهرباء ببني سويف

 

النائب محمود عزت أبوعزوز
النائب محمود عزت أبوعزوز

 

امجد محمد
امجد محمد

 

فواتير كهرباء (1)
فواتير كهرباء (1)

 

فواتير كهرباء (1)
فواتير كهرباء (1)

 

فواتير كهرباء (2)
فواتير كهرباء (2)

 

فواتير كهرباء (3)
فواتير كهرباء (3)

 


اخبار مصر

بنى سويف

فواتير الكهرباء

ارتفاع فواتير الكهرباء

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