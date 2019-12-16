صور.. محافظ بنى سويف يبحث استكمال مرافق كوم أبو راضى الصناعية

بنى سويف أيمن لطفى

بحث الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع لجنة من المكتب الفنى بمجلس الوزراء تضم: المهندس أيمن نافع ، والمهندس محمد سالم بحضور كل من اللواء هشام شادى السكرتير العام، ومسئولى الاستثمار والمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى، والتخطيط والمتابعة، والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الصناعية، والكهرباء والصرف الصحى والطرق والإسعاف والحماية المدنية وعدد من المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالمحافظة.

وبحث الاجتماع الذى عقد اليوم الاثنين بديوان عام المحافظ، عدداً من الملفات الهامة المتعلقة بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية، والتى تضمنت موقف الاستثمار بالمنطقة، وملف استكمال مراحل الترفيق، وتوفير متطلبات التأمين والحماية المدنية، وأوليات التطوير بالمنطقة، ضمن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية والارتقاء بها فى كافة المجالات، بهدف دعم التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتهيئة المناخ الاستثمارى عن طريق توفير الدعم بكافة صوره، من منطلق أن الاستثمار قاطرة للتنمية الشاملة.

وطالب محافظ بنى سويف بمراجعة وتقييم الوضع الحالى مقارنة بالوضع قبل ذلك،من حيث أولويات خطة تطوير وترفيق المنطقة ،وقيمة التغير فى الاعتماد المالى المطلوب وغيرها من التفاصيل ، حتى يتم التوصل إلى تقرير دقيق يتضمن الاحتياجات الفعلية ،والأولويات للبدء بها ، خاصة الموضوعات التى تتطلب سرعة التدخل والدعم ، على أن يشمل أيضا توصيف الحل المطلوب أو المنفذ إلى عاجل و مؤقت أو دائم.

وأضاف المحافظ أنه يجب وضع خطة عاجلة متفق عليها فنياً ومالياً، يتم من خلالها تنفيذ أعمال المرافق ومتطلبات الدعم حسب الأولوية الملحة ضمن مشروع استكمال المرافق لكامل المنطقة، مع ضرورة تحديد إطار زمنى لتنفيذ الأعمال ، مشددا على أهمية أن يكون الجدول الزمنى لتنفيذ الأعمال متضمناً لخط زمنى محدد باليوم ونسب التنفيذ المستهدفة.

كما ناقش المحافظ مع المسؤولين المعنيين تنفيذ بعض الإجراءات والخطوات العملية الخاصة بإنشاء وحدتين إطفاء وإسعاف لدعم منظومة الحماية المدنية بالمنطقة، بجانب إنشاء نقطة شرطة ،حيث تعتبر هذه الملفات من أهم مطالب المستثمرين ، و كلف المحافظ مسؤولى الحماية المدنية والإسعاف بالتواجد اليومى مع مسؤولى المنطقة الصناعية حتى يتم اختيار الأماكن، وتوفير الاشتراطات اللازمة، لإنشاء خدمات الحماية المدنية ، نظرا لضروريتها بالمنطقة وأنها تمثل دعماً أساسياً لمستقبل الاستثمار ، وعامل جذب إضافى للمستثمرين الجدد .

يذكر أنه عقب الاجتماع توجهت لجنة مجلس الوزراء والمسؤولين المعنيين من قيادات المحافظة الى المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى لمعاينة متطلبات وأولويات دعم المنطقة .











