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سلطات بوليفيا تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق موراليس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:02 م
سلطات بوليفيا تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق موراليس الرئيس البوليفى السابق إيفو موراليس
كتب محمد جمال

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أصدرت النيابة العامة البوليفية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق للبلاد إيفو موراليس، بتهمة متعلقة بالإرهاب والتحريض على أعمال الشغب حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأكد رئيس قسم محاربة الفساد للشرطة البوليفية، لويس فرناندو جواراتشي للصحفيين، اليوم الأربعاء، إصدار مذكرة الاعتقال.

ونشر وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية البوليفية، أرتورو موريليو، في حسابه على "تويتر" صورة لمذكرة الاعتقال.

يذكر أن إيفو موراليس استقال من منصب الرئاسة بعد مطالبة العسكريين بذلك على خلفية الاحتجاجات على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي بينت فوز موراليس في الجولة الأولى بولاية رئاسية رابعة.

وبعد استقالته، غادر موراليس بوليفيا، متوجها إلى المكسيك، ثم إلى الأرجنتين، حيث من المتوقع أن يحصل على حق اللجوء.


إيفو موراليس

مذكرة اعتقال

بوليفيا

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