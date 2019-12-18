سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-12-2019

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.79 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



17.82 جنيه للشراء.

17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



17.79 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



17.79جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



17.70 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



17.78 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



17.81 جنيه للشراء.

17.94جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



17.77 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.