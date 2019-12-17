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انخفاض سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 17-12-2019

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:08 م
انخفاض سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 17-12-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.79 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.80 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.79 جنيه للشراء.

17.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.79جنيه للشراء.

17.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.73 جنيه للشراء.

18.02 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.78 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.82 جنيه للشراء.

17.95جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.77 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.


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