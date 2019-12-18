سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة فى دعوى خلع: "زوجى مُدمن حيوانات ضالة وبيحبهم أكتر منى"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:40 ص
زوجة فى دعوى خلع: "زوجى مُدمن حيوانات ضالة وبيحبهم أكتر منى" محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوى خلع، أمام

محكمة الأسرة

 بمصر الجديدة، طالبت فيها بالخلع من زوجها بسبب حبه الشديد للحيوانات، واستقباله الحيوانات الضالة بالشوارع داخل فيلتهم، دون حتى أن يقوم بإعطائهم الآمصال اللازمة.
 
وتابعة الزوجة :"زوجي يحب الحيوانات أكثر منى، وينفق معظم أموالنا للتبرع للجمعيات الخاصة بهم، ويعاقبنى إذا أعترض على تصرفاته بالحرمان من النفقات".
 
 
وأردفت ياسمين.أ.ف، الزوجة البالغة من العمر 28 عاما، والمتزوجة حديثاً منذ عام و6 شهور، تروى فشل زيجتها قائلة: "زوجي مصاب بجنون حب الحيوانات، وتسبب فى تدمير حالتى النفسية، بسبب عدم استطاعتى العيش بالمنزل، ووصل به الأمر بأن يطردنى وطفلته الرضيعة، التى ساءت حالتها الصحية بسبب سوء نظافة المنزل.
 
وتأكد الزوجة: منذ الأيام الأولى وظهرت حماقات زوجي، وأصبح يتفاقم وأسلوبه يسوء فى محاولاته بشتى الطرق، أن يعاقبني لأسباب لا أجد لها مبررا.
 
وتضيف: تركت المنزل أكثر من مرة، ولكن أهلى كانوا يرجعونى بعد تعهد المستمر لهم بمحاولته التغير دون فائدة، لأعود لجحيم العيش معها فأرى أيام سوداء، لينهال على بالضرب المبرح فى أخر خلاف جمعنا.
 
وأكملت: " دمر حياتي وصحة طفلته، وأصابنى من كثرة البكاء والقهر مرض الضغط، مما دفعنى لطلب الخلع بعد رفضه تطليقى وديا، وإقامته دعوى تتهمنى بالنشوز ظلما وتركى معلقة".
 
 

محكمه الاسره

خلافات اسريه

قانون الاحوال الشخصيه

دعوى خلع

غرائب الازواج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

التأمين الصحى الشامل تطمئن الأسر على صحتهم.. وتؤكد: التسجيل فى المنظومة مجانا

التأمين الصحى الشامل تطمئن الأسر على صحتهم.. وتؤكد: التسجيل فى المنظومة مجانا

نانسى عجرم تطل بفستان "أحمر" فى موسم الرياض.. صور

نانسى عجرم تطل بفستان "أحمر" فى موسم الرياض.. صور

روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرازق أول المهنئين

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرازق أول المهنئين

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة