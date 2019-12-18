زوجة فى دعوى خلع: "زوجى مُدمن حيوانات ضالة وبيحبهم أكتر منى"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالخلع من زوجها بسبب حبه الشديد للحيوانات، واستقباله الحيوانات الضالة بالشوارع داخل فيلتهم، دون حتى أن يقوم بإعطائهم الآمصال اللازمة.

وتابعة الزوجة :"زوجي يحب الحيوانات أكثر منى، وينفق معظم أموالنا للتبرع للجمعيات الخاصة بهم، ويعاقبنى إذا أعترض على تصرفاته بالحرمان من النفقات".

وأردفت ياسمين.أ.ف، الزوجة البالغة من العمر 28 عاما، والمتزوجة حديثاً منذ عام و6 شهور، تروى فشل زيجتها قائلة: "زوجي مصاب بجنون حب الحيوانات، وتسبب فى تدمير حالتى النفسية، بسبب عدم استطاعتى العيش بالمنزل، ووصل به الأمر بأن يطردنى وطفلته الرضيعة، التى ساءت حالتها الصحية بسبب سوء نظافة المنزل.

وتأكد الزوجة: منذ الأيام الأولى وظهرت حماقات زوجي، وأصبح يتفاقم وأسلوبه يسوء فى محاولاته بشتى الطرق، أن يعاقبني لأسباب لا أجد لها مبررا.

وتضيف: تركت المنزل أكثر من مرة، ولكن أهلى كانوا يرجعونى بعد تعهد المستمر لهم بمحاولته التغير دون فائدة، لأعود لجحيم العيش معها فأرى أيام سوداء، لينهال على بالضرب المبرح فى أخر خلاف جمعنا.

وأكملت: " دمر حياتي وصحة طفلته، وأصابنى من كثرة البكاء والقهر مرض الضغط، مما دفعنى لطلب الخلع بعد رفضه تطليقى وديا، وإقامته دعوى تتهمنى بالنشوز ظلما وتركى معلقة".