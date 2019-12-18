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رئيس الوزراء البريطانى يحظر حضور الوزراء منتدى دافوس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:00 ص
رئيس الوزراء البريطانى يحظر حضور الوزراء منتدى دافوس جونسون
رويترز

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قال مصدر فى مقر الحكومة البريطانية فى داوننج ستريت إن رئيس الوزراء بوريس جونسون حظر مشاركة الوزراء فى المنتدى الاقتصادى العالمى المقرر إقامته فى دافوس الشهر المقبل.

 

وبعد أن قاد المحافظين الأسبوع الماضى لتحقيق أكبر فوز انتخابى منذ فوز رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر الساحق عام 1987، تعهد جونسون بأنه سيرأس "حكومة الشعب" وينجز الخروج من الاتحاد الأوروبى ويرد الجميل للناخبين فى المناطق التى كانت تعتبر معاقل لخصومه من حزب العمال.

 

وقال المصدر يوم الثلاثاء "تركيزنا ينصب على الوفاء بثقة الشعب لا احتساء الشمبانيا مع أصحاب المليارات"، فى إشارة إلى تجمع الساسة وقادة الأعمال والمشاهير السنوى فى منتجع دافوس السويسري.

 

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حظر مشاركة كبار المسؤولين فى دافوس عام 2017 بعد فترة وجيزة من توليه السلطة. ومن المقرر انعقاد المنتدى الاقتصادى العالمى فى الفترة بين 21 و24 يناير.


جونسون

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بريطانيا

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