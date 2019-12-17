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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:14 م
خالد صلاح
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رئيسة المفوضية الأوروبية تتفق مع جونسون على بدء مفاوضات التجارة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:00 م
رئيسة المفوضية الأوروبية تتفق مع جونسون على بدء مفاوضات التجارة جونسون
ا ش ا

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 اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على بدء المفاوضات بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "في أقرب وقت ممكن"، وفقا لما أعلن الجانبان في بيانين منفصلين، اليوم الثلاثاء .
 
وكتبت فون دير لاين، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها أجرت محادثة هاتفية مع جونسون، مضيفة: "اتفقنا على إطلاق مفاوضات في أقرب وقت ممكن بشأن مستقبل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. سنلتقي في بداية 2020. ستبقى المملكة المتحدة دائما صديقة وشركية وحليفة".
على الجانب الآخر، أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الطرفين اتفقا على الوصول لاتفاق خلال المهلة المحددة للفترة الانتقالية التي تعقب "بريكست"، والتي تنتهي بنهاية عام 2020. وقال: "اتفقا على العمل سويا بطاقة كبرى للاتفاق على مستقبل الشراكة بحلول ديسمبر 2020"، حسب ما أفادت النسخة الأوروبية من مجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني.
 
وأقرّ قادة دول الاتحاد الأوروبي، عقب إعلان فوز حزب المحافظين البريطاني بالأغلبية في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي، بأن إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد بنهاية الشهر المقبل بات أمرا حتميا .
 

المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

بوريس جونسون

بريكست

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