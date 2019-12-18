رئيس الجزائر الجديد يؤدى اليمين الدستورية غدًا.. والبدء فى تشكيل الحكومة

كتبت – هناء أبو العز

يؤدي عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى المنتخب، غدًا الخميس اليمين الدستورية والمهام التي سيستهلها الرئيس الجديد بتشكيل الحكومة التي ستقود المرحلة المقبلة.

ووفقًا لأخبار الجزائر، فإن الرئيس المنتخب سيؤدى اليمين الدستورية وفقا لنص المادة 75 من الدستور، حتى يصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، حيث يتعهد خلال أداء اليمين بأن يحترم البلاد ويحافظ على إستقلالها وسلامة اراضيها وشعبها طيلة عهدته الانتخابية المقدرة بخمس سنوات.

وتشمل مراسم التنصيب، قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على: “يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الإنطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات.

وقبل ذلك سيعلن المجلس الدستوري، في غضون ساعات عن النتائج النهائية الرسمية، وذلك طبقا للآجال الدستورية، في ظل عدم تلقيه لأي طعن من قبل المترشحين الأربعة الآخرين لهذه الرئاسيات.