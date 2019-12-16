شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

كتبت – هناء أبو العز

أعلن محمد شرفى، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، فوز المرشح عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية بنسبة 58.15%، فمن هو:

1ـ ولد فى 17 نوفمبر 1945 بولاية النعامة

2ـ خريج المدرسة الوطنية للإدارة تخصص اقتصاد ومالية

3ـ متزوج وأب لخمسة أطفال.

4ـ تعود أصول تبون إلى الشيخ رضوان تبون أحد مشايخ المذهب المالكى

5ـ عرفه المقربون بأنه من أمازيغ الجزائر، وأحد أتباع الطريقة التيجانية ومدخن نهم للسيجار الكوبي.

6ـ حفظ القرآن كاملا بالموازاة مع تفوقه الدراسى.

7ـ شغل مناصب وزارية فى حكومات مختلفة:ــ

ـ فى عام 1999 تقلد منصب وزير السكن والعمران، ثم وزير الاتصال عام 2000 بحكومة أحمد بن بيتور.

ـ عين وزير السكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 فى حكومة علي بن فليس.

ـ ابتعد عن ساحة السياسة 10 سنوات، وأعاده بوتفليقة مع أول حكومة لسلال وعين وزيرا للسكن بـ2013 و2014

ـ اختاره بوتفليقة فى مايو 2017 ليكون رئيسا للحكومة خلفا لـ عبد المالك سلال

ـ فقد ثقة بوتفليقة عقب فشله في إقناع التحالف الإخوانى المعارض بالمشاركة في الحكومة الجديدة.

ـ أعلن تبون تبنيه توجها يقضى بفصل المال عن السياسة، ما أثار مشكلات مع رجال أعمال مقربين من الرئاسة.