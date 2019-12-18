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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:42 م
خالد صلاح
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خدعوك فقالوا.. تناول الحليب يقلل من حرقة المعدة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:00 م
خدعوك فقالوا.. تناول الحليب يقلل من حرقة المعدة حرقان المعدة
فاطمة ياسر

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من الأمور المتعارف عليها هو أنه في حالة إصابة الشخص بألم في المعدة أو الإصابة بحرقان بها، فعندها ينصح بتناول الحليب لزيادة فرص التخلص من هذا الألم، ولكن هذا التقرير يؤكد أن هذا الأمر ليس حقيقة، وهذا ما سنتعرف عليه أكثر خلال هذا التقرير وفقا لموقع " menshealth".

وهنا يجب طرح سؤال هام وهو هل تنجح العلاجات المنزلية في التخلص من مشكلة حرقان المعدة؟..كلا، وفقًا للدكتور باتريك حياة، دكتوراه في الطب، أن تناول الحليب مجرد حكايات للكبار، وأنها تزيد من  حرقة المعدة، ويرجع السبب في الإصابة بهذه المشكلة إلي عندما يعود حمض المعدة  وهو السائل الذي ينتج عند تناول الطعام لقتل البكتيريا - إلى المريء.

يفسر ذلك غالبًا ما يحدث بسبب تناول الأطعمة الحمضية، مثل النبيذ والقهوة والوجبات الحارة. تتحد الأحماض في هذه الأطعمة مع حمض المعدة ، مما يؤدي إلى خليط قوي إضافي يحترق إذا تسرب إلى المريء.

كما أن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يسبب حرقة في المعدة عندما تكون محشوًا إلى درجة الانفجار ، تضغط محتويات معدتك على العضلة العاصرة للمريء، مما قد يؤدي إلى تسرب الخليط، ولذا فإن تناول المزيد من الحليب سيزيد  من الكتلة في البطن ويدفع جسمك لإنتاج المزيد من حمض المعدة.

أثبتت بعض الدراسات أن تناولك للأطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بحرقة المعدة  فعليك تناول العلكة فهذا يزيد من إفراز اللعاب لتحييد الحمض وتخفيف الانزعاج المريئي.

 


الحليب

علاقة الحليب بحرقان المعدة

حقيقة علاج حرقان المعدة بالحليب

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