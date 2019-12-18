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حبس ربة منزل بتهمة استغلال طفلة مقابل 100 جنيه يوميا للتسول فى الأزبكية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:11 م
حبس ربة منزل بتهمة استغلال طفلة مقابل 100 جنيه يوميا للتسول فى الأزبكية المتهمتان عقب القبض عليهما
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الازبكية بحبس ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيق، لاتهامها باستئجار طفلة رضيعة ب100 جنية يوميا، لاستغلالها فى أعمال التسول، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة إنها لم تخطف الطفلة بل استأجرتها من والدتها للتسول، مضيفة أنها كانت تحافظ على الطفلة كأنها ابنتها ولم تؤذها، وأنها كانت تقوم باستئجار الطفلة لاستعطاف المواطنين عليها للحصول على المال، موضحة أنها خصصت مبلغ 100 جنيه يوميا مبلغ إيجار للطفلة لأبيها.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده وردود معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث، مفادها قيام احدى السيدات "سماح. ط،. ز" ، تقوم باستئجار طفلة رضيعة، واستغلالها باستجداء المارة واستغلالها فى أعمال التسول بشارع الألفي بدائرة قسم شرطة الأزبكية، معرضة حياتها للخطر مما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر .
 
وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددها أمكن ضبطها وتبين إنها "سماح. ط"، 23  سنة، ربة منزل والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 1780 لسنة 2014م الموسكى "تسول" والمقضى فيها بالحبس شهر بجلسة 19/6/2014م  وبصحبتها طفلة رضيعة "وعد. و. ش" ـ تبلغ من العمر 9 شهور وضبط بحوزتها مبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول.
 
وبمواجهتها اعترفت بتحصلها على الطفلة من والدتها "سماح. م"، 19 سنة، ربة منزل  والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 5677 لسنة 2018م   الدقي / جيزة " تسول " والمقضى فيها بالحبس شهرين بقصد استغلالها فى اعمال التسول ـ مقابل مبلغ مالى 100 جنيه يومياً، وأضافت بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها الاجرامى، وتم بارشادها ضبط الاخيرة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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استئجار طفلة

قسم الازبكية

التسول

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