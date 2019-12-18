ضبط سيدة تستأجر طفلة بـ100 جنيه من والدتها لاستغلالها فى التسول بالأزبكية

كتب ـ عبد الرحمن سيد

ألقى ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على سيدة تقوم باستئجار طفلة رضيعة بـ100 جنيه يوميا لاستغلالها فى أعمال التسول بمنطقة الازبكية، كما تم ضبط والدة الطفلة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده وردود معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث، مفادها قيام احدى السيدات "سماح. ط،. ز" ، تقوم باستئجار طفلة رضيعة، واستغلالها باستجداء المارة واستغلالها فى أعمال التسول بشارع الألفي بدائرة قسم شرطة الأزبكية، معرضة حياتها للخطر مما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها أمكن ضبطها وتبين إنها "سماح. ط"، 23 سنة، ربة منزل والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 1780 لسنة 2014م الموسكى "تسول" والمقضى فيها بالحبس شهر بجلسة 19/6/2014م وبصحبتها طفلة رضيعة "وعد. و. ش" ـ تبلغ من العمر 9 شهور وضبط بحوزتها مبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهتها بالمعلومات والتحريات ايدتها، واعترفت بتحصلها على الطفلة من والدتها "سماح. م"، 19 سنة، ربة منزل والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 5677 لسنة 2018م الدقي / جيزة " تسول " والمقضى فيها بالحبس شهرين بقصد استغلالها فى اعمال التسول ـ مقابل مبلغ مالى 100 جنيه يومياً، وأضافت بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها الاجرامى.

وتم بارشادها ضبط الاخيرة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.