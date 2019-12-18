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"تنمية سيناء وتحديات آفاق المستقبل".. ندوة بجامعة بنى سويف

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:01 م
"تنمية سيناء وتحديات آفاق المستقبل".. ندوة بجامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف يستقبل الحاضرين للندوة
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت كلية السياسة والاقتصاد جامعه بنى سويف اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان تنمية سيناء وتحديات آفاق المستقبل، بحضور اللواء أحمد زغلول وكيل جهاز المخابرات الأسبق، والدكتور على مسعود عميد الكلية، والدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسى.

واستقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، فى مكتبه اللواء أحمد زغلول وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وذلك على هامش زيارته للجامعة للمشاركة في ندوة بكلية السياسة والاقتصاد بعنوان " تنمية سيناء وتحديات آفاق المستقبل".

وأكد الدكتور منصور حسن فى بيان له أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تكثيف التدريب العملى للطلاب وربط الدراسة النظرية بالواقع العملى، الأمر الذى يضع الطلاب في محك الاختبار الحقيقي لقدراتهم والكشف عن مواطن القوة والضعف لديهم ويزيد من صقل مهاراتهم المختلفة، وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء والكوادر المتخصصة .


بنى سويف

جامعة بنى سويف

السياسة والاقتصاد

تنمية سيناء

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