بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

بنى سويف - هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنى سويف ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا(STEM) التابعة لوزارة التربية والتعليم بالقرية الكونية خلف مدينة زويل، وذلك لتوفير الجانب التطبيقي للبحوث والمشاريع العلمية للارتقاء بمستوى الطالب العلمي والأكاديمي في مجال البحث العلمى.

وأكد منصور أن هذا التعاون يأتي في إطار تحقيق التكامل وأكبر استفادة ممكنة للطرفين والإلمام بكل ما هو جديد على الساحة العلمية المحلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن ثم تحسين مستويات الطلاب وخلق بيئة تفاعلية بينهم معتمدين في ذلك على مصادر البحث والتعليم المختلفة والربط بأحدث الابتكارات والأجهزة الإلكترونية.

وأوضح منصور فى بيان له قيام الجامعة بتيسير كافة الإجراءات للمدرسة للتواصل مع الأقسام العلمية الموجودة داخل الجامعة لتوفير المشورة العلمية من الخبراء للمشروعات التي يقوم بها الطلاب داخل المدرسة وتعاون طلاب المدرسة مع الباحثين بالجامعة وذلك من خلال منسق بين الطرفين بما يحقق الاستفادة المشتركة في مجال البحث العلمي المشترك لمواجهة تحديات المجتمع المصري ويتم ذلك من خلال تنفيذ برامج وأنشطة علمية يتم ترتيبها وتنفيذها باتفاق الطرفين.