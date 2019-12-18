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تعرف على عقوبة 5 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:00 ص
تعرف على عقوبة 5 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر تنقيب- أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، فى ضبط 5 أشخاص  أثناء

تنقيبهم عن الآثار

 بمنطقة الدرب الأحمر. 
 
تلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 7 عطفة الطومى ـ حوش قدم ـ  دائرة القسم، وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "ا. س" ،  قموسيونجى أحذية، و"ع. ع"، عامل، و"ح. ج"، عامل، و"م. ج. ر" 26 سنة، عامل، و"ا. س"، 30 سنة، عامل، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "مستأجر للمتهم الأول". 
 
وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 أمتار، وأدوات تنقيب على 3 دلو بلاستيك، فأس، 2 غلق جلد، سلم خشب زوجي، عتلة حديدية، مسطرين، سلك كهربائي به 3 لمبات كهربائية، وبمواجهتهم بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط  اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين 
 
 
يقول بسام حواش المحامي، إن عن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه. 
 
وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار. 
 
 

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