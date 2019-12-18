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تعرف على اسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:05 م
تعرف على اسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور سوق الفاكهة
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 18-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.
 
واستقرت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2-4جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو. 
 
وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5- 7 جنيهات، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5- 8 جنيهات والبلح السلمي 15جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها. 
 
كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-7 جنيهات، كما استقرت  أسعار الرمان للترواح بين 4-8 جنيهات. 
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30- 50%. 

اسعار الفاكهة

اسعار البرتقال

اسعار الجوافة

اسعار البلح

سوق العبور

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