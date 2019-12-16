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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور .. انخفاض اليوسفى لـ1.5 جنيها للكيلو

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:48 م
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور .. انخفاض اليوسفى لـ1.5 جنيها للكيلو صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 16-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

واستقر أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2-3جنيهات للكيلو، وانخفض سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5-4 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5_7 جنيهات، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 5-7 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 4-8 جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30- 50%.

 


اسعار الفاكهة اليوم

اسعار الفاكهة

اسعار الفواكه

سوق العبور

اخبار اقتصاد

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