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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:18 م
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تعرف على أضرار الأنيميا المنجلية خلال الحمل من قبل وزارة الصحة السعودية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:00 م
تعرف على أضرار الأنيميا المنجلية خلال الحمل من قبل وزارة الصحة السعودية الانيميا المنجلية
فاطمة ياسر

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​​نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، بعض الأضرار الناتجة عن الإصابة بالأنيميا المنجلية خلال فترة الحمل، ونصحت الوزارة النساء بضرورة الكشف عن إذا كان هذه المرأة بالفعل مصابة بهذا النوع من الأنيميا أم لا، وهناك بعض الفحوصات اللازمة قبل التخطيط للحمل، ومنها:

-الفحص الشامل من قبل الطبيب المعالج.

-فحص ضغط الدم ومتابعته بشكل دقيق.

-فحص الدم  وتحديد نسبة الهيموجلوبين.

-رسم القلب والتصوير التلفزيوني للقلب (السونار).

-تحليل الكلى وفحص زلال البول.

-فحص شبكية العين من قِبَل المختص.

وفي حالة إصابة المرأة الحامل بالأنيميا المنجلية فهناك بعض العلاجات التي يجب القيام بها، وأهمها تناول المضادات الحيوية، وتناول حمض الفوليك يوميا لتقوية خلايا الدم، مع تناول جرعة قليلة من الأسبرين لتجنب خطر تسمم الحمل.

كما أوضحت وزارة الصحة السعودية أن هناك العديد من المخاطر والمضاعفات الصحية التي تطرق في حياة الحامل والجنين في حالة إهمال العلاج، ومنها  ولادة طفل قليل الوزن، والشعور بألم شديد خلال الحمل والتعرض للإصابة بالتشنجات وارتفاع نسبة ضغط الدم، وصعوبة في التنفس.


الانيميا المنجلية

اضرار الانيميا المنجلية خلال الحمل

الحمل والأنيميا المنجلية

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