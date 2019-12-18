تصعيد 33 مشروع بالمعرض المحلي أيسف للعلوم والهندسة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ظهر اليوم فعاليات المعرض التمهيدي أيسف للعلوم والهندسة 2020 على مستوى المحافظة ، والمنعقد بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم ، بحضور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، وعدد من القيادات الجامعية والتعليمية ولجنة التحكيم ومسئولى التطوير التكنولوجي، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليميةوالمهندس شريف شادي ممثل شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية.

وكانت نظمت مديرية التربية والتعليم 10 معارض تمهيدية على مستوى المحافظة ، منهم 7 معارض بجميع الإدارات التعليمية ومعرض التربية الخاصة ومعرض التعليم الفني والمعرض المحلى على مستوى المحافظة ، بمشاركة 450 مشروع على مستوى المحافظة.

وتم تصعيد 101 مشروع بمشاركة 139 طالب وطالبة بالمعرض التمهيدي ، والذي أقيم بجامعة الفيوم ، وقام بالتحكيم لجنة من أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم بقيادة الدكتور كمال غلاب رئيس اللجنة وفريق العمل المعاون وفي المرحلة التالية تم تصعيد 33 مشروع على مستوى محافظة الفيوم ، وذلك للمشاركة فى المسابقة على مستوى الجمهورية.

وأشاد محافظ الفيوم بالتنظيم الجيد والجهد المبذول في العمل وقدم رسالة شكر لجميع المشاركين فى هذا العمل ، وأكد على أهمية ودور البحث العلمي فى تقدم وتطور مصر الحبيبة.

كما تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر للطلاب المشاركين فى المعرض ، وأكد على أن جميع المشروعات متميزة ، وتقدم بالشكر الي محمد فاروق و ايناس فتحي مركز التطوير التكنولوجي وفريق العمل والمشرفين والمحكمين ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية والعلاقات العامة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.



فى سياق أخر عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم (146) ،وذلك اليوم الأربعاء ،بالمكتبة المركزية تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عددا من الموضوعات ،شملت النظر في خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات ،بشأن إطلاق مسابقة (أفضل جامعة في مصر) للعام الجامعي 2019/2020 في مجال (محو الأمية) ،على أن يتم ذلك بالاشتراك مع هيئة تعليم الكبار، بالإضافة إلى النظر في موافقة مجلس كلية السياحة والفنادق على مقترح عقد منتدى خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كليات جامعة الفيوم، وموافقة مجلس كلية التربية للطفولة المبكرة بشأن مقترح إقامة برنامج متكامل للتدريب وتنمية المهارات للأطفال والمدرسين وأولياء الأمور.

كما تم إحاطة المجلس علمًا بإصدار دليل وحدة إدارة الأزمات والكوارث بكلية الآداب للعام الجامعي 2018/2019 ،بالإضافة إلى تقرير عن الندوة التي نظمها معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالفيوم بعنوان (الأمن المائي) وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية. وكذلك استعراض فعاليات احتفال كلية الطب باليوم العالمي للسكر.



