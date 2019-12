ترامب ساخرا على تويتر: أتصدقون أننى سأعزل اليوم

في رد فعل ساخر دون الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تغريدة على حسابه على موقع " تويتر"، والذى يواجه اليوم الأربعاء جلسة مهمة أمام مجلس النواب للتصويت على عزله: "أتصدقون أنني سأعزل اليوم من قبل اليسار المتطرف". وخاطب الديمقراطيين، قائلاً: "لا تفعلوا شيئا تجاه هذا الخطأ الفادح، وأنا لم أخطئ أيضاً" مضيفا: "اقرأوا الوثائق جيداً، هذا لن يحصل مجدداً لأى رئيس أمريكي".

وكانت لجنة بالكونجرس الأمريكي قد أعلنت عن تصويت تاريخى على مساءلة ترامب الأربعاء في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وبتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، أقرت لجنة القواعد التشريع الذي يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونجرس.

يذكر أن ترامب، ثالث رئيس أمريكي يواجه العزل، كان بعث خطابًا غاضبًا إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يصف فيه تحركات المجلس بـ"الحملة الآثمة" ضده، لكنه اعترف أيضا بعجزه عن منع الإعلان عن النتيجة المتوقعة، وكتب ترامب "عندما يدرس الناس هذه القضية فيما بعد، أريدهم أن يفهموها، وأن يتعلموا منها، كى لا يواجهها رئيس آخر مجددا."

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!