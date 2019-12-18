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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:52 م
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تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:00 م
تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
 
ضمت القضية  كل من المتهمين: سليم ع، ناصر ع، أنس ا، أحمد إ، فتحى م، علاء ا ع.
 
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
 

النيابة العامة

أحكام الدستور

الدستور

زعزعة الأمن القومى

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