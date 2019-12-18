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تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:11 م
تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة جريمة غسيل الأموال-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية. 
 
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع و غسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
 
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 45 مليون جنيه.
 

مباحث الاموال العامة

الاتجار غير المشروع

النقد الاجنبى

تجارة العملة

غسل الأموال

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