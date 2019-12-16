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بنك السودان المركزى: بذلنا جهودا للالتزام بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:30 ص
بنك السودان المركزى: بذلنا جهودا للالتزام بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب بنك السودان المركزى
الخرطوم /أ ش أ/

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قال محافظ بنك السودان المركزى بدر الدين عبد الرحيم إن هناك جهودا كبيرة بُذلت للالتزام بالمعايير الصادرة، والتوصيات الخاصة، بمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بهدف بناء نظام مصرفى آمن وسليم وذى كفاءة عالية ليتوافق مع المتطلبات الدولية.

وأضاف عبد الرحيم- خلال مخاطبته ورشة "تفعيل دور المراجع الداخلى والخارجى فى تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"- أن البنك المركزى يدعم تلك الجهود فى شتى المجالات التشريعية والرقابية، مؤكدا أن البنك عازم على مواكبة المتغيرات فى كافة المجالات.

وأكد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من القضايا الكبيرة التى نالت اهتماما كبيرا فى الساحة الدولية فى السنوات الماضية، لما لها من تأثير كبير على الجوانب الاقتصادية والعلاقات السياسية، معبرا عن أمله فى أن تسهم هذه الورشة فى بلوغ الهدف المنشود لانسجام السودان مع المحيط العالمى والمحلى والإقليمي.

واستعرضت الورشة عدداً من الأوراق، تناولت "الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و "دور المراجع الدخلى والخارجى فى تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و "الإبلاغ والإخطار عن المعلومات المشتبه بها".

وأوصت بتنظيم برنامج تثقيفى لقيادات المؤسسات المالية وجمهور المتعاملين مع هذه المؤسسات، بخصوص الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 


بنك السودان المركزى

مكافحة تمويل الإرهاب

أخبار السودان

الاقتصاد السودانى

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