تجديد حبس عصابة تهريب المهاجرين غير الشرعيين 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بتشكيل عصابة منظمة تخصصت فى الهجرة غير الشرعية خارج البلاد.

وذكرت التحريات الأمنية قيام 6 متهمين بالاشتراك فى تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول الخارجية ومنها إلى دول أجنبية أخرى "هجرة غير شرعية" من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين فى ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من"150:50" ألف جنيه عن كل حالة.

وكشفت التحريات تولى أحدهم زعامة التشكيل وقيام آخر بإستقطاب راغبى السفر والإتصال بذويهم والإتفاق على المبالغ المالية، ويقوم اثنان بإستخراج تأشيرات سفر المهاجرين غير الشرعيين بموجب محررات رسمية وعرفية مزورة لإدخال الغش والتدليس على العاملين بالسفارات، كما يتولى اثنين من عناصر التشكيل باستقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثَم نقلهم إلى دول أجنبية.

وضبطت الجهات الأمنية ثلاثة عناصر من التشكيل، وبحوزتهم "3 هواتف محمول اثنين منهم مُحملين بعدد كبير من صور لمستندات رسمية وعرفية وشهادات جامعية وجوازات سفر بأسماء مختلفة فضلاً عن العديد من المحادثات الصوتية وبعض الرسائل التى تُشير إلى نشاطهم الإجرامى- 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة- مبلغ مالى".