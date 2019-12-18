تجديد حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته حشيش فى إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاض المعارضات فى محكمة شمال الجيزة حبس تاجر مخدرات تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بإمبابة، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بتخزين المخدر بشقته، لحين توزيعه على عملائه، مضيفا أنه يستخدم دراجة نارية فى ترويج بضاعته على زبائنه بإمبابة، والمناطق المحيطة بها.

وتم القبض على المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.