تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة التايمز، البريطانية، أن أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أنجبوا مئات الأطفال فى هايتى تاركين الأمهات الصغيرات يعشن وحيدات مع أطفالهن فى فقر.

وبحسب الصحيفة، الأربعاء، فإن العديد من هؤلاء النساء كن فتيات قاصرات اضطرن أن يتاجرن بالجنس مقابل الطعام أو "مقابل بضعة عملات معدنية" أثناء كفاحهن من أجل البقاء فى أعقاب الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية.

وتقول الدراسة المتعلقة بتأثير واحدة من أطول عمليات لنشر قوات حفظ السلام، تم نشرها، اليوم الأربعاء، على موقع أكاديمية "ذا كونفرسيشن"، إن فتيات بعمر 11 عاما تم استغلالهن جنسيا وحملن من قبل عناصر قوات حفظ السلام ثم تم تركهن فى بؤس يربين أطفالهن وحدهن.