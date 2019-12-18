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بيطرى أسوان: تنشيط مأموريات التقصى لرصد حالات اشتباه جديدة بإنفلونزا الطيور

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:00 ص
بيطرى أسوان: تنشيط مأموريات التقصى لرصد حالات اشتباه جديدة بإنفلونزا الطيور قافلة الطب البيطرى
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكدت الدكتورة عبير الشامى مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنشيط مأموريات التقصى لمعرفة أى حالات اشتباه جديدة بمرض إنفلونزا الطيور.

وأضافت مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان بأنه تم مخاطبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لتنظيف ورفع المخلفات من الأسواق بعد نهاية السوق أسبوعيا، حتى يتمكنوا من عملية تطهير الأسواق وذلك تنفيذاً لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخفض الحمل الفيروسى.

 وأوضحت مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان، أنه تم مخاطبتهم لرفع المخلفات من محلات ذبح الطيور والريشات حتى لا تكون مصدر للعدوى وكذلك التخلص الصحى الآمن من الطيور النافقة فى بؤر الاشتباهات.


محلات

العدوى

انفلونزا الطيور

بيطرى اسوان

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