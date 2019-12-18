بلاش الوش.. شرب القهوة المصفاة يخفض خطر الإصابة بالسكرى بنسبة 60٪

كتب بيتر إبراهيم

أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون أن شرب القهوة المصفاة قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن القهوة التركى "القهوة ذات الوش" قد لا تؤثر على مستويات السكر في الدم.

قارن العلماء تأثيرات القهوة المصفاة والمغلية، ولم يتم تحليل أي أنواع أخرى من القهوة في البحث ، الذي تتبع مئات المتطوعين لمدة سبع سنوات.

وكان المشاركون الذين شربوا ما يصل إلى ثلاثة أنواع من القهوة المفلترة في اليوم أقل عرضة بنسبة 60% للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري مقارنةً بالقهوة المغلية.

وقال البروفيسور "ريكارد لاندبرج" ، مؤلف مشارك في الدراسة: "نتائجنا الآن تظهر بوضوح أن القهوة المصفاة لها تأثير إيجابي من حيث الحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري".

لكن البروفيسور لاندبيرج أضاف أن القهوة المغلية ليس لها هذا التأثير، لافتاً أيضًا إن الإسبريسو ستكون عديمة الفائدة بالمثل.

وأظهرت دراسات سابقة أن القهوة المغلية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع الكوليسترول الضار بسبب وجود مادة الديتيربين.