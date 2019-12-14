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5 أسباب لو بتعانى من الصداع المتكرر.. منها بتشرب قهوة كتير

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:00 ص
5 أسباب لو بتعانى من الصداع المتكرر.. منها بتشرب قهوة كتير الصداع المتكرر
كتبت فاطمة خليل

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الصداع من المشاكل الصحية الشائعة، التى تسبب ألم شديد في الرأس ويؤثر على حياتك وإنتاجيتك، حيث يجعل من الصعب عليك التركيز والعمل بشكل صحيح، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أسباب للصداع المتكرر الذى يصيبك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

أحد الأسباب الشائعة للصداع هو الإجهاد، لكننا نعلم جميعًا أن التوتر جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية المزدحمة، وهناك بعض الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب الصداع المتكرر.

اسباب الصداع
اسباب الصداع

اسباب الصداع المتكرر
 

تشرب الكثير من القهوة
 

نعتقد جميعاً أن القهوة تساعدنا في الحفاظ على نشاطنا وانتباهنا، ولكن الإفراط في تناول الكافيين هو سبب آخر لألم الصداع في رأسك.

الكافيين يضيق الأوعية الدموية وتناول القهوة يوميا يجعلك مدمن لها، وعندما تتخطى فنجان القهوة اليومي، لا تصبح الأوعية الدموية الخاصة بك مقيدة ويبدأ رأسك يؤلمك.

جفاف الجسم
 

كمية كافية من الماء ضرورية للبقاء بصحة جيدة، إذا كنت تعاني من الجفاف، فسيؤدي ذلك إلى الصداع، لذلك، إذا كنت تعاني من الصداع في كثير من الأحيان يجب أن ترطب جسمك بالمياه والسوائل اللازمة.

تغير الهرمونات
 

في بعض الأحيان، قد يؤدي انخفاض مستوى الهرمونات لديك إلى حدوث صداع، فإذا كان مستوى هرمون الأستروجين لديك منخفضاً، فقد تعاني من الصداع، والحمل والدورة الشهرية من الأشياء التى تؤثر على مستوى الاستروجين، لذا، إذا كنتِ تعتقدين أن الصداع ناتج عن تغييرات هرمونية، فاستشيرى طبيبك.

وضعية الجسم غير الصحيحة
 

قد يؤدي الجلوس أو النوم في وضعية غير صحيحة أيضاً إلى حدوث صداع، وكذلك يمكن أن تؤدي وضعية الجسم الخاطئة إلى عسر الهضم وآلام الظهر والقدم.

التعرض للشاشات أكثر من اللازم
 

إن التحديق المستمر للضوء الأزرق الفاتح الصادر من الكمبيوتر المحمول والهواتف المحمولة لن يضر عينيك فقط بل سيؤدي أيضًا إلى صداع، لأن التحديق في الشاشة يجهد عينيك ويجعلك تعاني من الصداع.

 


اسباب الصداع

الصداع

اسباب الصداع المتكرر

الصداع المتكرر

علاج الصداع

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